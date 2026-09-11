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11 сентября, 15:15

Технологии

Москва вошла в список 16 городов с сетью 5G

Москва вошла в список 16 городов с сетью 5G

Скорость соединения вырастет в городах России после запуска сети 5G

Сеть 5G появится еще в 50 городах России до конца 2026 года

Эксперт заявил, что 5G поможет развивать робототехнику и беспилотный транспорт

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Связь 5G стала доступна у всех операторов "большой четверки" в России

В России официально запустили связь 5G

Москва вошла в список 16 городов, где запустили связь 5G. Новое поколение связи позволяет быстрее скачивать информацию и загружать сайты, а также охватывает больше абонентов.

Генеральный директор телекоммуникационной компании Антон Годовиков сообщил, что сети 5G открыты в семи городах России, скорость приближается к одному гигабиту. Гигабитные скорости получит Новосибирск и еще четыре города-миллионника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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