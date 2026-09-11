Москва вошла в список 16 городов с сетью 5G

Москва вошла в список 16 городов, где запустили связь 5G. Новое поколение связи позволяет быстрее скачивать информацию и загружать сайты, а также охватывает больше абонентов.

Генеральный директор телекоммуникационной компании Антон Годовиков сообщил, что сети 5G открыты в семи городах России, скорость приближается к одному гигабиту. Гигабитные скорости получит Новосибирск и еще четыре города-миллионника.

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