Свадебный сезон завершился на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале завершился свадебный сезон. С мая на площадке зарегистрировали около 150 браков, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За 6 лет участия в проекте мэра "Новые адреса счастья" Северный речной вокзал выбрали почти 700 столичных пар. Церемонии проходят в теплое время года по вечерам после завершения основного режима работы вокзала.

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