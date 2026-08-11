Совет Международной федерации каноэ снял ограничения с российских спортсменов, сообщает пресс-служба организации.

Представители России и Белоруссии смогут выступать под национальными флагами, с использованием национальной формы, названий и гимнов.

Это касается соревнований, начиная с нового года. Для турниров, право на проведение которых было выдано до 1 января 2027 года, будет предусмотрен особый порядок.

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