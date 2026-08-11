Роспотребнадзор начал проверку препаратов для снижения веса

Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о продаже препаратов для снижения веса. Ведомство заинтересовалось ими после того, как появилась информация о содержании в некоторых БАДах вещества сибутрамин. Препараты при этом можно свободно купить через интернет.

Ведомство призвало россиян проверять наличие свидетельства о государственной регистрации продукции ради безопасности. На маркетплейсах заявили о проведении внутренней проверки препаратов. Сибутрамин является веществом для лечения ожирения, препараты с ним назначаются исключительно врачом.

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