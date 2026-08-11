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11 августа, 14:15

Происшествия

Автоэксперт прокомментировал смертельное ДТП с мотоциклом в Москве

Автоэксперт прокомментировал смертельное ДТП с мотоциклом в Москве

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Женщина-мотоциклист погибла в ДТП с грузовым авто в Москве

Погибшая на ТТК в Москве мотоспортсменка, по предварительным данным, оказалась в слепой зоне самосвала. Это могло стать причиной столкновения. Автоэксперт Денис Шаровар отметил, что при движении рядом с фурой или грузовиком мотоциклисту особенно важно учитывать, что водитель может его не заметить.

Эксперт призвал не обгонять грузовой транспорт справа. При перестроении водитель может не увидеть мотоцикл, и избежать столкновения будет практически невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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