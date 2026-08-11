Новости мира: землетрясение в Колумбии унесло жизни 132 человек

В Колумбии почти 900 человек обратились за медпомощью после землетрясения магнитудой 7,4. По последним данным, погибли 132 человека, ранены около 600. В городе Кали продолжается поисково-спасательная операция, объявлен комендантский час.

В Японии из-за приближения тайфуна "Чан-Хом" отменили более 100 рейсов в токийских аэропортах. Ураган затронет центральную часть страны, порывы ветра уже достигают 35 метров в секунду, синоптики обещают обильные осадки.

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