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11 августа, 11:30

Общество

Зрители Москвы 24 могут выиграть фирменный мерч

Зрители Москвы 24 могут выиграть фирменный мерч

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Телеканал Москва 24 разыграет фирменный мерч среди зрителей. По будням до 16:00 в эфире будут показывать районы Москвы, которые сильно изменились за последние годы.

Чтобы участвовать, нужно угадать место и отправить его название в чат-бот по QR-коду на экране. Победителя выберут в 17:00 с помощью рандомайзера.

Всех победителей, которых выберут до Дня города, пригласят в студию на Тверской улице, где вручат фирменные подарки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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