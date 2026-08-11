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11 августа, 08:30

Шоу-бизнес

Волочкова обвинила авиакомпанию в срыве своего вылета на Мальдивы

Волочкова обвинила авиакомпанию в срыве своего вылета на Мальдивы

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Балерина Анастасия Волочкова обвинила авиакомпанию в том, что не смогла улететь на Мальдивы. Она утверждает, что вместе с директором сидела рядом с выходом на посадку, но не услышала объявления о ее завершении.

Когда они подошли к выходу, им сообщили, что посадка уже завершилась. Чемодан Волочковой к этому моменту успели выгрузить из борта.

В соцсетях артистка заявила, что все равно намерена попасть на Мальдивы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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