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03 августа, 13:00

Шоу-бизнес

Скрипачи устроили потасовку на концерте Вани Дмитриенко в "Лужниках"

Скрипачи устроили потасовку на концерте Вани Дмитриенко в "Лужниках"

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На концерте Вани Дмитриенко в "Лужниках" произошла потасовка между скрипачами. Пока исполнитель устанавливал рекорд как самый молодой артист, собравший стадион такого масштаба, музыканты решили выяснить отношения.

Разнимать участников конфликта никто не стал. Сам Дмитриенко сначала удивился вопросу журналистов об инциденте, однако позже пояснил, что потасовка была запланированным элементом шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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