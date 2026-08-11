В ОП выступили за возрождение досок почета в школах и на предприятиях

В Общественной палате России предложили вернуть доски почета в школах и на предприятиях. Причем размещать их предлагают не только офлайн, но и в интернете.

Например, имена лучших школьников и сотрудников могут публиковать на сайтах региональных властей и образовательных учреждений.

Авторы инициативы считают, что такая система станет инструментом для воспитания молодежи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.