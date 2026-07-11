Круизы между Москвой и Санкт-Петербургом стали самым популярным направлением у жителей столицы. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что наиболее востребованные летние маршруты уже загружены на 90–100%.

Также высоким спросом пользуются круизы в Карелию, на Соловецкие острова и длительные путешествия по Волге. В туристических компаниях отмечают снижение среднего чека, поскольку путешественники чаще выбирают отдельные участки маршрутов вместо продолжительных круизов.

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