Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 09:30

Транспорт

Круизы между Москвой и Санкт-Петербургом стали самым популярным направлением

Круизы между Москвой и Санкт-Петербургом стали самым популярным направлением

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Круизы между Москвой и Санкт-Петербургом стали самым популярным направлением у жителей столицы. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что наиболее востребованные летние маршруты уже загружены на 90–100%.

Также высоким спросом пользуются круизы в Карелию, на Соловецкие острова и длительные путешествия по Волге. В туристических компаниях отмечают снижение среднего чека, поскольку путешественники чаще выбирают отдельные участки маршрутов вместо продолжительных круизов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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