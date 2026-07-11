Несколько улиц в центре Москвы перекроют 11 июля из-за парада ретротранспорта

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 11 июля из-за проведения парада ретротранспорта. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. До 18:00 движение будет закрыто в Белгородском проезде, а также на Чистопрудном бульваре в сторону улицы Мясницкая и улицы Покровка.

До 12:00 ограничения будут действовать на участках Садовнического проезда. Парковка на этих участках будет запрещена до 20:00. Также планируются кратковременные перекрытия в Устьинском проезде, на Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.