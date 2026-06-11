График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 22:15

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Соцучреждения Москвы изменят режим работы 12–14 июня

Соцучреждения Москвы изменят режим работы 12–14 июня

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Соцучреждения Москвы изменят режим работы в длинные выходные, 12–14 июня.

Столичные поликлиники, а также центры женского здоровья и консультации будут работать с 09:00 до 16:00 12 июня. Отделения патронажной помощи на дому, кабинеты дежурных врачей, выдачи справок и направлений будут открыты в часы работы учреждений. Врачи детских поликлиник 12 и 14 июня будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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