График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 20:30

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Экскурсии и образовательные программы проведут на ВДНХ 12 июня

Экскурсии и образовательные программы проведут на ВДНХ 12 июня

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На длинные выходные в Москве подготовили насыщенную программу мероприятий. 12 июня на ВДНХ проведут экскурсии и образовательные программы в Музее ВДНХ, Центре космонавтики и авиации, музее "Атом", на Робостанции и в Музее кино.

На Манежной площади открылись десять зон отдыха, пять из которых посвящены разным природным темам. Здесь представлены японский сад, английский розарий, пустыня с кактусами и алоэ, балтийское побережье и тропическая зона с пальмами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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