Новая схема движения поездов будет действовать в Крыму до сентября

Новая схема движения пассажирских поездов в Крыму будет действовать как минимум до конца сентября. С 10 июня часть составов следует только в светлое время суток. Изменения ввели после ночной атаки украинского беспилотника на локомотив и связали с дополнительными мерами безопасности.

Поезда, которые ранее прибывали на полуостров ночью, теперь завершают маршрут на станции Керчь Южная. В частности, поезд № 68 Москва – Севастополь следует только до Керчи. Далее пассажиров доставляют автобусами. Перевозчик заверяет, что транспорт организуют с учетом количества прибывших пассажиров.

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