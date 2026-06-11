Автоэксперты рекомендовали проверить давление в шинах перед поездкой за город

Автоэксперты рекомендуют проверить давление в шинах перед поездкой за город. В жаркую погоду оно может повышаться, а перекаченные шины быстрее изнашиваются. Кроме того, возрастает риск их повреждения при наезде на препятствия или неровности дорожного покрытия.

Многие москвичи уже отправились на дачи в длинные выходные. В столичном Дептрансе предупредили, что из за сокращенного рабочего дня вечерний разъезд начался раньше обычного. Водителям советуют по возможности выезжать за город после 21:00, когда движение становится менее интенсивным.

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