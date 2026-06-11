Эксперт рассказал, как новые линии метро влияют на стоимость жилья в Москве

Со строительством метро в отдаленных районах Москвы стоимость квартир там может вырасти до 20%. Об этом рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, динамика цен зависит от исходной транспортной доступности территории: чем она ниже, тем заметнее рост стоимости недвижимости. Эксперт также отметил, что развитие транспортных узлов и скоростных диаметров уже повышает цены на жилье в ряде районов и стимулирует строительство.

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