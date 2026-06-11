В рамках проекта "Лето в Москве" открылись 10 летних кинотеатров

В столице открылись уже 10 летних кинотеатров в рамках проекта "Лето в Москве". В парке искусств "Музеон" зрительный зал вмещает почти 200 мест, на случай дождя предусмотрена выдвижная крыша.

В парке Северного речного вокзала кино показывают бесплатно, но требуется регистрация. Павильон "Кинопорт" рассчитан примерно на 120 зрителей. Расписание этого кинотеатра обновляется каждую неделю.

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