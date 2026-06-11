Единственный матч первого игрового дня ЧМ пройдет между Мексикой и ЮАР

Единственный матч первого игрового дня Чемпионата мира по футболу пройдет между сборными Мексики и ЮАР. Команды сойдутся на стадионе "Ацтека" в Мехико, который вмещает более 80 тысяч человек. Перед матчем состоится церемония открытия турнира.

Руководитель спортивной редакции телеканала Москва 24 Николай Яременко отметил, что в чемпионате мира впервые участвует 48 стран, включая дебютантов из Кюрасао. Игроки из клубов Российской Премьер-Лиги, в том числе "Спартака", "Зенита" и "Краснодара", выступят за свои команды на турнире.

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