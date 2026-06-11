В Москве стартовал ЕГЭ по физике и обществознанию. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, экзамен сдают около 41 тысячи человек, среди них больше 39 тысяч выпускников 2026 года.

Экзамен по физике состоит из двух частей. В первой – 20 заданий с кратким ответом, а во второй – 6, где надо решить задачи и написать пояснение на основе изученных физических явлений или законов. Экзамен по обществознанию также разделен на две части и включает 25 заданий с кратким и развернутым ответом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.