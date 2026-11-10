Политолог оценил перспективы диалога России и НАТО

Диалог между Россией и НАТО был прерван в 2014 году на фоне событий на Украине. По словам политолога Дмитрия Еловского, тогда Россия выразила обеспокоенность угрозами безопасности, однако альянс не отреагировал на эти заявления.

По мнению эксперта, диалог в рамках переговоров в Абу-Даби может быть полезен, если позволит обсудить и закрепить систему безопасности в Европе с учетом интересов России и других государств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.