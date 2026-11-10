В Госдуме предложили перенести часть новогодних каникул на майские праздники

В Госдуме предложили перераспределить выходные дни и перенести часть новогодних каникул на майские праздники.

В 2027 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а между ними будут четыре рабочих дня. Их хотят перенести на зиму.

По мнению авторов инициативы, отдых весной удобен дачникам и тем, кто живет в селах и деревнях, так как в это время начинается сезон посевных работ. Изменение графика также подойдет тем, кто не может позволить себе отдохнуть зимой за границей.

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