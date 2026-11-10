Почти 7,5 млрд долларов потерял глава Nvidia Хуанг из-за скандала с любовницей

Почти 7,5 миллиарда долларов и международного скандала на высшем уровне стоила измена Дженсену Хуангу, гендиректору американской компании Nvidia.

Мужчина стремительно теряет капитал после того, как стало известно о его отношениях с женщиной, которую обвиняют в работе на китайские спецслужбы. Хуанг признался в произошедшем на фоне начатого расследования. Об этом узнала не только семья, но и подчиненные американца.

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