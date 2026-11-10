Перенесшим инфаркт и инсульт москвичам назначат план восстановления в "ЕМИАС.ИНФО"

В Москве запустили новый формат онлайн-коммуникации с пациентами после выписки из стационара. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Жители столицы, перенесшие инфаркт или инсульт, теперь получают в приложении "ЕМИАС.ИНФО" персональный план восстановления. Пациентам также поступают сообщения от лечащего врача – кардиолога, невролога или участкового терапевта. Специалист направляет уведомления с пояснениями и рекомендациями.

Аналогичный формат запустили для жителей, у которых впервые выявили повышенный уровень "плохого" холестерина. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.