10 ноября, 11:00Город
Перенесшим инфаркт и инсульт москвичам назначат план восстановления в "ЕМИАС.ИНФО"
В Москве запустили новый формат онлайн-коммуникации с пациентами после выписки из стационара. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Жители столицы, перенесшие инфаркт или инсульт, теперь получают в приложении "ЕМИАС.ИНФО" персональный план восстановления. Пациентам также поступают сообщения от лечащего врача – кардиолога, невролога или участкового терапевта. Специалист направляет уведомления с пояснениями и рекомендациями.
Аналогичный формат запустили для жителей, у которых впервые выявили повышенный уровень "плохого" холестерина. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.