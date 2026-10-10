В столице наградили победителей конкурса "Мосгаз зажигает звезды"

В столице наградили победителей конкурса юных художников Всероссийского фестиваля "Мосгаз зажигает звезды". В этом году масштабный творческий смотр прошел уже в 14-й раз и объединил более 1,5 тысячи участников из 73-х регионов России и Белоруссии.

Лауреатами стали больше 50 талантливых детей. Это авторы лучших работ в номинациях "Мир моего дома", "Будни газовой службы" и "Вечный огонь".

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