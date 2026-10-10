График движения поездов на МЦД-3 изменят 10 и 11 октября. Это связано с работами на станции Зеленоград – Крюково.

На Ленинградском направлении интервалы частично увеличат. Некоторые поезда, следующие со стороны станции Ипподром, поедут по укороченным маршрутам. На Казанском направлении интервалы движения увеличат до 15 минут. Рейсы до Казанского вокзала и в обратном направлении сохранятся. Вернуть привычное расписание планируют с начала следующей недели.

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