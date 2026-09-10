10 сентября, 23:45Технологии
В Москве запустили платформу по обучению наставников для ИИ
В Москве запустили платформу, где каждый может стать наставником для искусственного интеллекта. ИИ-тренер формирует базу знаний виртуального ассистента, от которого зависит качество выдаваемых ответов.
По данным компании "Яндекс", каждый пятый запрос требует экспертного ответа. В настоящее время в корпорации работают более 2 тысяч ИИ-тренеров, которые специализируются в разных сферах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.