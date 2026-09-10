Премьера фильма "Как Иван в сказку попал" состоялась в Москве

Премьера семейного фильма-приключения "Как Иван в сказку попал" состоялась в Москве. В центре истории – мальчик Иван Добрынин, который не верил в волшебство. Он попадает в мир сказок через сундук и должен столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить подвиг.

Режиссер Алексей Нужный рассказал, что фильм создан с уважением к русской культуре и сказкам Советского Союза. В картине снялись Мария Аронова, Виктор Бычков, Илья Виногорский, Ирина Горбачева и Пелагея. Фильм создан при участии телеканала "Россия".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.