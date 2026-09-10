Колесу обозрения "Солнце Москвы" исполнилось 4 года

"Солнце Москвы" отмечает четвертый день рождения. Самое высокое колесо обозрения в Европе находится на ВДНХ. За время работы аттракциона тысячи человек посмотрели на столицу с высоты 140 метров.

Для посетителей доступны кабины с прозрачным полом. На колесе также можно провести романтическое свидание или свадьбу. Осенью посетителям предлагают наблюдать закаты, аттракцион работает каждый день до 22:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.