10 сентября, 11:45Общество
1,5 млн жителей столицы присоединились к программе заботы о здоровье "Московский чекап"
1,5 миллиона жителей столицы присоединились к программе заботы о здоровье "Московский чекап". Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, прохождение чекапа начинается дистанционно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" – пользователь заполняет анкету о самочувствии и образе жизни, а при показаниях – дополнительные опросники и проходит функциональные тесты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.