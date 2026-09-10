1,5 млн жителей столицы присоединились к программе заботы о здоровье "Московский чекап"

1,5 миллиона жителей столицы присоединились к программе заботы о здоровье "Московский чекап". Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, прохождение чекапа начинается дистанционно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" – пользователь заполняет анкету о самочувствии и образе жизни, а при показаниях – дополнительные опросники и проходит функциональные тесты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.