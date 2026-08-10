10 августа, 13:30Общество
Адвокат заявил о пробеле в законодательстве о защите животных
В российском законодательстве нет отдельной ответственности за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными. Это является одним из правовых пробелов, считает адвокат Дмитрий Емельянов.
По его словам, сейчас за жестокое обращение с животными предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Законодательство также запрещает пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными, однако отдельной ответственности за такие действия не предусмотрено.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.