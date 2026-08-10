Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 13:30

Общество

Адвокат заявил о пробеле в законодательстве о защите животных

Адвокат заявил о пробеле в законодательстве о защите животных

Детеныш родился у капибар Малой и Кузьмы в Московском зоопарке

Чумазого кота достали из-под капота машины в Хорошёвском районе

В Раменках диагностировали инфекцию у лебедей

Волонтеры попросили забрать животных у трэш-блогера Баласяна

Два лебедя погибли от инфекции в Раменках

МВД начало проверку трэш-блогера Баласяна из-за жестокого обращения с животными

Подмосковные дачники пожаловались на нашествие кротов

Нашествие кротов зафиксировано в Подмосковье

Нашествие кротов зафиксировали в Московской области

В российском законодательстве нет отдельной ответственности за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными. Это является одним из правовых пробелов, считает адвокат Дмитрий Емельянов.

По его словам, сейчас за жестокое обращение с животными предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Законодательство также запрещает пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными, однако отдельной ответственности за такие действия не предусмотрено.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика