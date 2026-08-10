Телеканал Москва 24 разыграет фирменный мерч среди зрителей. По будням до 16:00 в эфире будут показывать столичные районы, которые сильнее всего изменились за последние годы. Чтобы принять участие, зрителям нужно угадать локацию и отправить ее название в чат-бот по QR-коду, указанному на экране.

Победителя определят в 17:00 с помощью рандомайзера. Очередность ответов не влияет на результат, шанс есть у каждого участника. Всех победителей, которых выберут до Дня города, пригласят в студию на Тверской улице, где вручат фирменные подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.