В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 августа

Наиболее плотный трафик 10 августа наблюдается на Ярославском, Варшавском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводского моста. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Волоколамском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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