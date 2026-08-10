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10 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 августа

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Наиболее плотный трафик 10 августа наблюдается на Ярославском, Варшавском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводского моста. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Волоколамском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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