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10 августа, 07:15

Транспорт

С 1 сентября в России ужесточат правила перевозки детей в автобусах

С 1 сентября в России ужесточат правила перевозки детей в автобусах

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В России с 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки детей в автобусах. Организаторам поездок теперь нужно подавать уведомления в ГИБДД за 48 часов для междугородных маршрутов и за 24 часа – для городских.

Кроме того, ужесточаются требования к количеству сопровождающих в салоне, обязательному присутствию медицинских работников в дальних рейсах и квалификации водителей.

По новым правилам управлять автобусом может только водитель со стажем работы по категории D не менее одного года за последние два года. Также он должен пройти инструктаж и не иметь лишений водительских прав в течение года до поездки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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