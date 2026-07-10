На ВДНХ восстанавливают исторический облик кафе "Лето" и ресторана "Золотой колос"

Реставрацию кафе "Лето" и ресторана "Золотой колос" на ВДНХ проводят с сохранением исторического облика зданий. Все работы мастера выполняют по архивным материалам. Специалисты уже восстановили декоративные элементы фасадов и привели в порядок уникальную роспись на деревянных потолках открытых террас.

Особое внимание реставраторы уделили деревянному декору и элементам оформления кафе "Лето", которые стали частью его исторического образа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.