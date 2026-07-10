Град диаметром до 2 см возможен в Москве с приходом циклона "Бернадетт"

Град диаметром до 2 сантиметров возможен в Москве с приходом циклона "Бернадетт". Синоптики также прогнозируют сильные дожди, грозу и порывистый ветер 10 июля.

По данным центра погоды "Фобос", циклон может принести в столицу не менее 35 миллиметров осадков. При этом температура воздуха в ближайшие дни останется высокой и по области может достигнуть почти 30 градусов.

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