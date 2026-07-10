Москвичам и туристам рассказали о мероприятиях 11 и 12 июля

В эти выходные, 11 и 12 июля, в Москве пройдет насыщенная программа городских мероприятий. На Чистопрудном бульваре организовали выставку винтажных автомобилей.

На ВДНХ состоится фестиваль неолимпийских видов спорта. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и открытых тренировках, пообщаться с титулованными спортсменами и попробовать силы в различных дисциплинах независимо от уровня подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.