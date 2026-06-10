Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

Турниры и воинские состязания, маневры и зрелищные битвы: в столице снова открылся исторический фестиваль "Времена и эпохи". Он будет проходить до 14 июня в рамках большого городского проекта "Лето в Москве".

В этом году акцент сделан не только на военном деле, но и на богатом культурном наследии страны – от традиционных ремесел до уклада жизни разных эпох.

Старт фестивалю дали в парке "Радуга", где развернулась масштабная программа "Путь русской дружины сквозь века". Более 200 реконструкторов в деталях воссоздали атмосферу IX–XIII веков и показали боевые традиции, тактику и вооружение воинов тех времен.

Кроме того, посетителей ждало полное погружение в быт русского и европейского лагерей: юрты и хижины, лавки и мастерские, аутентичная кухня и музыка.

Вместе с гостями площадки в эпоху Древней Руси перенеслась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.