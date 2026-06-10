Международный туристический форум "Путешествуй!" стартовал в Москве. В его рамках рассказали, как можно сделать туризм более привлекательным для горожан, а туркомпаниям обеспечить инфраструктуру для своевременных расчетов с зарубежными партнерами.

Участники форума также узнали об актуальных трендах, которые помогут открывать новые направления и проекты для клиентов. На стенде гости могли не только найти информацию для бизнеса, но и сыграть в игру по теме трансграничных платежей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

