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10 июня, 23:45

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Международный туристический форум "Путешествуй!" стартовал в Москве

Международный туристический форум "Путешествуй!" стартовал в Москве

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Международный туристический форум "Путешествуй!" стартовал в Москве. В его рамках рассказали, как можно сделать туризм более привлекательным для горожан, а туркомпаниям обеспечить инфраструктуру для своевременных расчетов с зарубежными партнерами.

Участники форума также узнали об актуальных трендах, которые помогут открывать новые направления и проекты для клиентов. На стенде гости могли не только найти информацию для бизнеса, но и сыграть в игру по теме трансграничных платежей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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