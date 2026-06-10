10 июня, 08:00Спорт
Новости спорта: российским юниорам-яхтсменам разрешили выступать с флагом и гимном
Российские яхтсмены в возрасте до 23 лет смогут выступать на международных молодежных турнирах под флагом России и с гимном. Такое решение принял Совет Международной федерации парусного спорта. Кроме того, были сняты все ограничения, действовавшие с 2022 года в отношении белорусских спортсменов.
Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Бенфики" и продолжит карьеру в мадридском "Реале". Об этом сообщили в португальском футбольном клубе. Команда поблагодарила Моуринью за работу и пожелала ему успехов в карьере.
Футболисты сборной России одержали победу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Игра завершилась исполнением песни Вячеслава Бутусова "Гудбай, Америка".
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