Российские яхтсмены в возрасте до 23 лет смогут выступать на международных молодежных турнирах под флагом России и с гимном. Такое решение принял Совет Международной федерации парусного спорта. Кроме того, были сняты все ограничения, действовавшие с 2022 года в отношении белорусских спортсменов.

Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Бенфики" и продолжит карьеру в мадридском "Реале". Об этом сообщили в португальском футбольном клубе. Команда поблагодарила Моуринью за работу и пожелала ему успехов в карьере.

Футболисты сборной России одержали победу над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Игра завершилась исполнением песни Вячеслава Бутусова "Гудбай, Америка".

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