Международный союз велосипедистов расширил допуск российских спортсменов. С 1 июля они смогут выступать не только в личных, но и в командных дисциплинах под нейтральным флагом.

До этого велогонщики почти 3 года были лишены возможности бороться за медали в эстафетах и командных гонках. Первым крупным стартом по новым правилам станет молодежное первенство Европы в Германии.

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