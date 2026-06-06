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06 июня, 11:00

Спорт

Международный союз велосипедистов расширил допуск российских спортсменов

Международный союз велосипедистов расширил допуск российских спортсменов

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Международный союз велосипедистов расширил допуск российских спортсменов. С 1 июля они смогут выступать не только в личных, но и в командных дисциплинах под нейтральным флагом.

До этого велогонщики почти 3 года были лишены возможности бороться за медали в эстафетах и командных гонках. Первым крупным стартом по новым правилам станет молодежное первенство Европы в Германии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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