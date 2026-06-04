Организаторы не раскрыли состав участников хоккейного матча России и США

Организаторы пока не раскрыли состав участников хоккейного матча России и США. Полный список игроков находится на стадии рассмотрения. Матч планируют провести 1 июля во дворце спорта "Кристалл" в "Лужниках".

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, в турнире примут участие профессионалы и любители из России и США.

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