Игроки КХЛ не сыграют в товарищеском матче Россия – США 1 июля

В Москве 1 июля состоится товарищеский хоккейный матч Россия – США. Игра, по предварительным данным, состоится в "Лужниках". При этом в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявляют, что действующие спортсмены не смогут принять участие из-за летних отпусков.

По словам хоккейного обозревателя Владимира Дехтярева, в матче, вероятнее всего, будут задействованы известные российские экс-хоккеисты. Речь идет прежде всего о завершивших карьеру спортсменах. Среди возможных участников он назвал Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова, Илью Ковальчука и Вячеслава Каменского.

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