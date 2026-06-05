Легенды российского хоккея могут принять участие в товарищеском матче с США

В товарищеском хоккейном матче между представителями России и США могут принять участие бывшие известные российские спортсмены. Такое мнение высказал хоккейный обозреватель Владимир Дехтярев.

Он отметил, что речь идет прежде всего о спортсменах, завершивших карьеру, поскольку действующие игроки, вероятнее всего, не смогут выйти на лед из-за отпусков и графика подготовки. Среди возможных участников он назвал Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова, Илью Ковальчука.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.