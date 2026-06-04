Агент Александра Овечкина исключил участие хоккеиста в матче России и США

Агент хоккеиста Александра Овечкина сообщил, что спортсмен не планирует участвовать в возможном матче между командами России и США. О подготовке встречи стало известно на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи, матч может пройти 1 июля в "Лужниках". Сейчас организаторы обсуждают формат соревнований и состав участников. Известно, что в турнире планируют задействовать как профессиональных игроков, так и любителей.

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