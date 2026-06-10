График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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10 июня, 07:45

Культура

Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях 10 июня

Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях 10 июня

Около 150 тысяч книг представили на XII книжном фестивале "Красная площадь"

Всероссийский музей декоративного искусства стал площадкой фестиваля "Русский КоТ"

Международный джазовый фестиваль стартовал в Москве

"Сити": выставка "Мадонны ренессанса" в Пушкинском музее

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В кинопарке "Москино" сняли более 250 фильмов

Более 250 картин сняли в кинопарке "Москино" в Москве

"Сити": шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым пройдет в Москве 13 июня

На территории "Измайловского кремля" открыта выставка "Планетарий "Космического чердака", где посетители могут отправиться в путешествие от Земли к дальним галактикам.

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на выставку "Вера Мухина: диалоги, грани". Проект позволит по-новому взглянуть на автора "Рабочего и колхозницы" через работы из ведущих музеев, часть которых представлена в Москве впервые.

Тем временем в Консерватории имени Петра Чайковского прозвучит "Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге". Струнный квартет "Мелодион" перенесет слушателей в родной город композитора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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