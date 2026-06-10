10 июня, 07:45Культура
Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях 10 июня
На территории "Измайловского кремля" открыта выставка "Планетарий "Космического чердака", где посетители могут отправиться в путешествие от Земли к дальним галактикам.
Всероссийский музей декоративного искусства приглашает на выставку "Вера Мухина: диалоги, грани". Проект позволит по-новому взглянуть на автора "Рабочего и колхозницы" через работы из ведущих музеев, часть которых представлена в Москве впервые.
Тем временем в Консерватории имени Петра Чайковского прозвучит "Моцарт при свечах. Ночь в Зальцбурге". Струнный квартет "Мелодион" перенесет слушателей в родной город композитора.
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