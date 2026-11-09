Эксперт рассказал об опасности использования биокаминов дома

Биокамины создают настоящее открытое пламя, но при этом не требуют дымохода и не оставляют золы и сажи. Об этом рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Основную опасность представляет неправильная эксплуатация устройства. Для заправки необходимо использовать только топливо, указанное в инструкции производителя, и делать это после полного остывания горелки.

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