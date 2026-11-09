09 ноября, 13:30Общество
Адвокат рассказала, могут ли запретить домашние роды в России
В России женщинам не могут запретить рожать дома. Законодательство не предусматривает ответственности за такое решение. Об этом заявила медицинский адвокат Ирина Гриценко.
По ее словам, родовспоможение относится к медицинским услугам, которые оказывают по желанию пациента. Поэтому женщина вправе самостоятельно решать, где ей рожать.
При этом адвокат напомнила, что домашние роды сопряжены с рисками. Вне медицинского учреждения нет необходимого оборудования и специалистов, которые могут оказать экстренную помощь в случае осложнений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.