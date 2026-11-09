Адвокат рассказала, могут ли запретить домашние роды в России

В России женщинам не могут запретить рожать дома. Законодательство не предусматривает ответственности за такое решение. Об этом заявила медицинский адвокат Ирина Гриценко.

По ее словам, родовспоможение относится к медицинским услугам, которые оказывают по желанию пациента. Поэтому женщина вправе самостоятельно решать, где ей рожать.

При этом адвокат напомнила, что домашние роды сопряжены с рисками. Вне медицинского учреждения нет необходимого оборудования и специалистов, которые могут оказать экстренную помощь в случае осложнений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.