09 ноября, 12:30Безопасность
Автовладельцев предупредили о рассылке поддельных штрафов ГИБДД
Мошенники рассылают автовладельцам поддельные штрафы ГИБДД. На электронную почту приходят постановления с фотографией автомобиля и бланком квитанции для оплаты. При этом в качестве получателя платежа указывают одну из электронных платежных систем.
В МВД предупредили, что настоящие штрафы, оформленные сотрудниками Госавтоинспекции, оплачиваются только по реквизитам управления Федерального казначейства. Переводить деньги через электронные платежные системы нельзя.
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