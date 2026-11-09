Автовладельцев предупредили о рассылке поддельных штрафов ГИБДД

Мошенники рассылают автовладельцам поддельные штрафы ГИБДД. На электронную почту приходят постановления с фотографией автомобиля и бланком квитанции для оплаты. При этом в качестве получателя платежа указывают одну из электронных платежных систем.

В МВД предупредили, что настоящие штрафы, оформленные сотрудниками Госавтоинспекции, оплачиваются только по реквизитам управления Федерального казначейства. Переводить деньги через электронные платежные системы нельзя.

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