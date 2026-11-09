Российские туристы столкнулись с респираторными заболеваниями во Вьетнаме

Российские туристы, в том числе москвичи, столкнулись с респираторными заболеваниями во Вьетнаме. Заболевание сопровождается продолжительным кашлем, насморком, высокой температурой, головной болью и слабостью.

В некоторых случаях симптомы сохраняются несколько недель, а назначенное лечение не приносит ожидаемого результата. Точный возбудитель пока не установлен.

Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России, чтобы получить информацию об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики.

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